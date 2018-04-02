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Piek, "Buraya, baharda gelmiş olmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Manzara çok güzel görünüyor. Sıcak hava balonuna binerek peribacalarını gökyüzünden de seyrettim, çiçekler Kapadokya'ya ayrı bir güzellik katmış. Burasıyla ilgili fotoğrafları daha önce internette görmüştüm, açıkçası tarihi ve kültürel dokudan çok etkilendim." dedi.