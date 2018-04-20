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AA'nın haberine göre "Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers'in, 10 yıl önce başladığı ve 'Hayatın Ritmi' adını verdiği projesi kapsamında yapılan dev heykeller ziyaretçilerini bekliyor.