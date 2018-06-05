Kapadokya’da balonda kutlama

Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi birçok ilde kutlandı. Bunlardan en ilginci ise Kapadokya’da gerçekleşti. Ali Koç’un posteri ve Fenerbahçe bayrağını Kapadokya’da sıcak hava balonuna asan iki fanatik taraftar, Koç’un başkanlığını gökyüzünde kutladı.

Abdullah Uluer ve Mustafa Altundal isimli taraftarlar, “Fenerbahçemiz’de uzun zamandır beklediğimiz değişim gerçekleşti. İnşallah bundan sonra seri bir şekilde şampiyonluklar ve Avrupa’da başarı bekliyoruz” dediler.