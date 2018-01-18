İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kapalıçarşı'da kapsamlı içme suyu, atık su ve yağmur suları hatlarının yenileme çalışmaları yapıyor. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla başlayan çalışmalarda ileri teknolojik kameralar sayesinde alt yapıda olan aksaklıklar belirleniyor. Belirlenen yerler temizlendikten sonra kazısız teknoloji ile boru kaplama işlemi yapılıyor. 2018 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenen çalışmada; kazısız yeni teknoloji kullanılarak çarşı esnafı ve müşterilerin etkilenmemesi amaçlanıyor.
"BUGÜNE KADAR BU KAPSAMDA BİR ÇALIŞMA TARİHİ ÇARŞIMIZDA GERÇEKLEŞMEDİ"
İHA'nın haberine göre, alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "İBB, İSKİ Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle Kapalıçarşımız alt yapısını yenilenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda tarihi çarşımızın atık su, yağmur suyu ve içme suyu şebekelerini yeniliyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda bir çalışma tarihi çarşımızda gerçekleşmedi. Biz gündüz ticari faaliyetleri engellemeden, çarşıya gelen konuklarımıza engel teşkil etmeden gece 9'dan sonra sabah 6'ya kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşımızın daha önce yağmurda ve taşkınlarda meydana gelen o olayları engellemek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda kazısız teknolojiden yararlanıyoruz. Adeta Kapalıçarşı'nın önce anjiyosunu çektik. Yani robotla bütün şebekenin arızalı yerlerini belirledik. Yaklaşık 4 bin metrelik Kapalıçarşı'nın alt yapısını görüntüledik. Aynı zamanda açık kazı ihtiyacı olan yerlerde açık kazı yaptık fakat tıkalı yerleri temizledikten sonra buhar sistemiyle katlı şekilde boruyu salarak daha sonra ısıtma yöntemiyle mevcut kanalın kaplanmasıyla temiz, akıcı, dayanıklı bir yağmur suyu ve alt yapı, atık su şebekesini temizledik" dedi.
Çalışmaların geriye kalan kısmının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Turan, "İçme suyu şebekesinde meydana gelen aksaklıkları tamir etmek için yeni içme suyu şebekesi döşüyoruz. Çatıda yine İstanbul Valiliğimiz ve Fatih Belediyemizin yürüttüğü çatı onarım faaliyetleri var. Çatıdan inen yağmur suyu oluklarını yağmur suyu şebekesine bağlayacağız. Kısmet olursa 2018'in ilk yarısında tamamen çıkacağız. Yağmur suyu ve atık su şebeke uzunluğu toplam 66 sokak var. Uzunluğu 4 bin metre civarında Biz bunun şu anda bin 300 metresini temizletip kapladık. 700 metrenin temizliği yapıldı, kaplamaya hazır. Hemen hemen yüzde 40'ı bitti. Yüzde 60'lık bir kısmı var. Geriye kalan kısmı daha hızlı bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
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