Kapasite kullanımı oranı yükseldi

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Yatırım mallarında ise değişim olmadı.