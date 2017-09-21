Makyajın güzel görünmesi için kusursuz bir zemin hazırlamak çok önemli. Kusursuz zemin hazırlamanın mimarıysa kapatıcılar. İşte HT Magazin'de yer alan yazıya göre kapatıcı kullanmanın ipuçları:

Sıra önemli: Makyajın önceliği her zaman nemlendirici ve bazdır. Fondötenle devam etmek, kapatıcıyıysa bu adımlardan sonra kullanmak gerekir. Göz altlarına, kusurlu bulduğunuz bölgelere kapatıcı kullanırsanız kusursuza biraz daha yaklaşmış olursunuz.

Uygulama biçimi: Kapatıcıyı göz altınızda ters üçgen oluşturacak şekilde uygularsanız daha canlı ve genç bir görüntü elde edersiniz. Tampon hareketlerle uygulamanız göz çevrenizi yıpratmaz ve göz altı çizgilerinize ürün dolmasını minimuma indirir. Son hamle olarak üzerinden transparan pudra geçmenizi tavsiye ederiz.

Renk seçimi: Eğer fondöten kullanmadan yalnızca kapatıcıyla kusurlarınızı gizliyorsanız, fondöten gibi teninizle aynı renk olan bir kapatıcı almanızı öneririz. Eğer fondötenle beraber kapatıcı kullanıyorsanız, kapatıcınız fondöteninizden en fazla 2 ton açık olsun. Eğer sorunlu bir göz çevreniz varsa, renk eşitsizliği çoksa ihtiyaca uygun olan somon, pembe alt tonlarındaki kapatıcılar tam size göre olacaktır.