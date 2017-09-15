Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

YARSAV

Murat Arslan