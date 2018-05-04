Kapfenberg - Austria Lustenau karşılaşma önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Kapfenberg, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Austria Lustenau takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 34 puanlı Kapfenberg 8. sırada bulunuyor, Austria Lustenau 37 puana sahip ve 6. sırada. Kapfenberg son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Austria Lustenau son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 182 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kapfenberg kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Lustenau sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Kapfenberg son hafta oynanan Ried maçında 2-0 yenildi.

Austria Lustenau, Hartberg karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Kapfenberg, 15 gol attı ve 23 gol yedi.

Austria Lustenau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Austria Lustenau, 19 gol atarken 21 gol yedi.