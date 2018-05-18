Kapfenberg - FAC Team für Wien maçı istatistikleri

Kapfenberg ve FAC Team für Wien, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Kapfenberg 34 puanla 8. sırada, FAC Team für Wien 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Kapfenberg son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FAC Team für Wien son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 123. İddaa'da Kapfenberg kazanır 2.20, berabere biter 3.00, FAC Team für Wien kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kapfenberg son haftadaki Ried müsabasında 2-0 yenildi.

FAC Team für Wien ise FC Wacker Innsbruck karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Kapfenberg, 15 gol attı ve 25 gol yedi.

FAC Team für Wien, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FAC Team für Wien 12 kez gol sevinci yaşadı, 40 kez topu ağlarında gördü.