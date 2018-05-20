Kapfenberg - Hartberg maçı öncesi rakamlar

Avusturya 1.Lig maçında Kapfenberg ile Hartberg, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Kapfenberg 35 puanla 8. sırada, Hartberg 62 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kapfenberg, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Hartberg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kapfenberg kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hartberg sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kapfenberg son hafta oynanan Ried maçında 2-0 yenildi.

Hartberg ise Austria Lustenau maçında 0-0 berabere kaldı.

Kapfenberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Kapfenberg, kendi sahasında 18 gol attı, 28 gol yedi.

Hartberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hartberg, 26 gol atarken 16 gol yedi.