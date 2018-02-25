İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine dünden bu yana sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu. TIR kuyruğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 22, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometreye ulaştı.

Belediye ekipleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla, içerisinde meyve, sandviç ve su bulunan kumanyayı tır şoförlerine ikram etti.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde bekleyen tır şoförü Fatih Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Belediyenin dağıttığı kumanyalardan memnuniyet duyduklarını aktaran Aydın, "Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun ama artık şu kuyruk çilesini bitirsinler. Dünden bu yana perişanız. Bu soğuk havada beklemek kolay değil. Tuvalet sıkıntısı çekiyoruz." dedi.

Tır şoförü Şenol Mutlu da üç gündür kuyrukta beklediğini ancak kapıya ulaşabildiğini belirtti. Uzun süren kuyrukların çileye dönüştüğünü dile getiren Mutlu, tuvalet ve duş sıkıntısı çektiklerini anlattı.

Ayhan Akgül de Gaziantep'ten Romanya'ya ihracat yükü taşıdığını belirterek, "Allah Türkiye'mizden razı olsun. Allah Türkiye'mize zarar ziyan vermesin. Kumanya için teşekkür ederiz. çok memnun olduk." diye konuştu.

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