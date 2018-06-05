İngiltere'nin Walsall bölgesinde yaşayan üniversite öğrencisi Demi Sweeney geçtiğimiz günlerde oturduğu dairenin kapısının hemen dışında bir örümcek olduğunu fark etti. Örümcek fobisi olan genç kadın bu yüzden evden dışarı bile çıkamadı.

Yakın arkadaşlarını da arayıp yardım isteyen 22 yaşındaki öğrenci, kendisine yardım edecek kimseyi bulamadı. Örümceği kaçırmak için internette araştırma yapan Sweeney, istediği çözüme ulaşamayınca kendince 'dahiyane' bir fikir buldu.

Örümceği kaçırmaya çalışırken acıkan Sweeney internet üzerinden yemek siparişi verdi. Yemek firmasından teslimat yapacak kişinin örümcek fobisi olmamasını da ayrıca rica etti. Tabii firma, bunun garantisini veremeyeceğini söyledi.

TESLİMAT YAPACAK SÜRÜCÜNÜN DE FOBİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nitekim Sweeney'in korktuğu başına geldi ve sürücünün de örümceklerden çok korktuğu ortaya çıktı. Neyse ki uzun süren ikna çabalarının sonucunda kurye zor da olsa örümceği bulunduğu yerden kaldırdı ve tuvalete attı.

Bu kahramanlığı sonrasında kuryeye yüzlerce kez teşekkür ettiğini söyleyen Sweeney korkudan bir süre tuvaleti kullanmadığını da ekledi.

ÖRÜMCEK AĞI O HASTALIĞA ÇARE OLUR MU?