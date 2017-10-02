İŞ-YAŞAM

Kaplan tankı zorlu sınava hazır

27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45 AA

Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek

  • 1 Kaplan tankı zorlu sınava hazır
    1 | 56

    Savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT'nin ilk prototipi, eylül ayında Endonezya'ya ulaştı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Kaplan tankı zorlu sınava hazır
    2 | 56

    PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya konulan Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.

  • 3 Kaplan tankı zorlu sınava hazır
    3 | 56

    Kaplan MT, Endonezya'nın Cilegon şehrinde 5 Ekim'de düzenlecek Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya Ordusu tarafından kullanılarak halkın karşısına çıkacak. Kaplan MT, iki ülkenin savunma bakanlıklarının da desteğiyle gerçekleştirilen başarılı bir ortak geliştirme projesi olarak öne çıkıyor.

  • 4 Kaplan tankı zorlu sınava hazır
    4 | 56

    Prototipi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenen orta ağırlık sınıfı tank, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasına yeni bir soluk getiriyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Kaplan tankı zorlu sınava hazır
    5 | 56

    Kaplan MT, gücünü aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, antişok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 31
  • Misafir 2 saat önce
    helal.olsun.
  • Misafir 4 saat önce
    yüzde yüz milli ise helal olsun
  • Misafir 01 Ekim 2017 Pazar 12:21
    Helal sana canım memleketim
Tüm yorumları göster(31)
Kalan karakter : 2000