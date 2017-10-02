İŞ-YAŞAM
Kaplan tankı zorlu sınava hazır
27 Eylül 2017 Çarşamba, 17:17:45 | Güncelleme: 02 Ekim 2017 Pazartesi, 14:10:11
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Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek
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Savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen Kaplan MT'nin ilk prototipi, eylül ayında Endonezya'ya ulaştı.
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PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya konulan Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.
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Kaplan MT, Endonezya'nın Cilegon şehrinde 5 Ekim'de düzenlecek Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya Ordusu tarafından kullanılarak halkın karşısına çıkacak. Kaplan MT, iki ülkenin savunma bakanlıklarının da desteğiyle gerçekleştirilen başarılı bir ortak geliştirme projesi olarak öne çıkıyor.
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Prototipi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenen orta ağırlık sınıfı tank, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasına yeni bir soluk getiriyor.
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Kaplan MT, gücünü aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton" mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü, çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli, antişok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.
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Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi sağlıyor. Bu kuleyle Kaplan MT, düşük ağırlığına rağmen yüksek tahrip gücüne ulaşıyor. Kaplan MT, avcı, vurucu özelliğinin yanı sıra araç komutanına taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz sistemiyle donatılıyor.
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Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede, yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.
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YENİ ATAK, HÜRKUŞ VE ANKA'LAR GELİYOR
Öte yandan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yıl sonuna kadar yapacağı teslimatlarla Türkiye'nin hava filosunu güçlendirmesine katkıda bulunacak.
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Sabit ve döner kanatlı hava platformları, insansız hava araçları ve uzay sistemlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundaki TUSAŞ, havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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TUSAŞ, yıl sonuna kadar, görev aldığı T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projelerinde teslimat sayılarını ve üretim düzeylerini artıracak.
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İlkinin teslimatı 2014'te gerçekleştirilen T129 ATAK helikopterlerinden 24’üncüsü eylül ayı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.
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Yapılan protokol, toplam 59 ATAK helikopterinin teslimatını içeriyor. TUSAŞ'ın yıl sonuna kadar 12 ATAK helikopterini daha teslim etmesi bekleniyor. Böylece TSK'ya verilen helikopter sayısının 2017 sonunda 36'ya çıkarılması hedefleniyor. Helikopterlerin teslimatı 2018 yılında tamamlanacak. Öte yandan, ATAK Projesi'nde 14 helikopterin daha teslim edilmesiyle Faz 2 konfigürasyonuna geçilecek.
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ATAK Faz 1'de füze ikaz sistemi, karşı tedbir atıcı sistem, kızılötesi karşı tedbir sistemi ile MXF-484 ve 9651 el telsizleri bulunuyor. Faz 2'de ise laser ikaz alıcı sistemleri, RF karıştırıcı, radar ikaz alıcı, 9681 V/UHF telsiz gibi ek sistemler olacak. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin uçuş saatine ulaşan ATAK helikopterleri için yerli motor geliştirilmesi ve 20 mm top sisteminin yerlileştirilmesi hedefleniyor.
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HÜRKUŞ'LAR İÇİN GERİ SAYIM
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TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel uçuş eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanıp imal edilen 15 HÜRKUŞ-B uçağına yönelik çalışmalarını da süratle ve titizlikle sürdürüyor. İlk uçağın aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtilirken, 2017 yıl sonu itibarıyla da 8 HÜRKUŞ-B uçağının büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.
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HÜRKUŞ-B uçaklarının teslimatlarına Haziran 2018'de başlanacağı vurgulanırken, 15 adetlik ilk paketin yıl sonuna kadar teslim edileceğinin altı çizildi.HÜRKUŞ’ta ilave 40 uçaklık bir opsiyon bulunuyor.
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YIL BİTMEDEN YENİ ANKA GELİYOR
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TUSAŞ, insansız hava araçlarında da bu yılı yeni teslimatla kapatacak. Şirket tarafından envantere kazandırılan 1 adet ANKA-B uçağının ardından, 1 adet uçağın daha Aralık 2017'de envantere gireceği belirtildi.
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Böylece, envanterdeki ANKA-B sayısı 2’ye çıkacak. Ayrıca, hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığına hizmet kapsamında 2 uçağın ek olarak Elazığ’da görev yaptığı ifade edildi.
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ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.
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YENİ ATAK, HÜRKUŞ VE ANKA'NIN GÖRÜNTÜLERİ!
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HÜRJET'İN KONSEP TASARIMI ORTAYA ÇIKTI
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) bağlı ortaklıklarından TUSAŞ, vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde kapılarını vatandaşlara açtı.
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Etkinlikte ziyaretçilere şirketin yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verilirken, hazırlanan materyallerde Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlatılan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımına ilişkin görsel de yer aldı.
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz" dedi.
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Aynı zamanda Small-GEO uydu projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kotil, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
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Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar.
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Bununla ilgili teknoloji geliştirme Türkiye'de var. Kendimiz de bunu tetikliyoruz oluşsun diye. İnşallah bu 1 tonluk haberleşme uydusu TAI'nin kendi özgün projesi olacak. Sıfırdan başladık ve yapacağız. Ticari bir proje bu. Hem TÜRKSAT'a satma durumumuz olabilir, görüşmelerimiz oluyor hem de dünyada bunun çok taliplisi var.
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Kotil, uydu alanında ayrıca Türksat 6A, Göktürk yenileme projelerinin söz konusu olduğunu belirtti. İki yeni helikopter projesi başlattıklarını anlatan Kotil, sözlerine şöyle devam etti.
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ATAK helikopterinin bir üst versiyonunu yönetim kurulumuzdan aldığımız izinle konsept olarak başlattık. Bir de Genel Maksat Helikopteri Projemiz var, 10 tonluk. Sikorsky ile bir projemiz var ama bunu da tümüyle yerli bir proje olarak başlattık. Yeni insansız uçak projesi başladı, daha büyük yük taşıyabilecek. ANKA halen görev yapıyor. Ülkemizin korunmasında görev alıyor.
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Milli Muharip Uçak Projesi'nde İngiliz partnerleriyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kotil, şöyle konuştu:
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Uçak yaparken mimarisini çalışıyorsunuz, bu bittikten sonra detay mühendislik yapıyorsunuz, sonrasında prototipi imal etmeye başlıyorsunuz. 2023'te bu uçağı uçuracağız. Bu 4 yıllık döneme sayın Başbakanımız '3 yıl olsun' dedi.
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Biz 3 yıl olacak altyapı yapmaya başladık. İnşallah 3 yıl sonra milli muharibin mimarisi bitmiş olacak, 2023'te ilk uçuşunu yapacak.
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HÜRJET'TEN DİĞER GÖRÜNTÜLER
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