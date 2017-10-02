Kaplan tankı zorlu sınava hazır

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Bununla ilgili teknoloji geliştirme Türkiye'de var. Kendimiz de bunu tetikliyoruz oluşsun diye. İnşallah bu 1 tonluk haberleşme uydusu TAI'nin kendi özgün projesi olacak. Sıfırdan başladık ve yapacağız. Ticari bir proje bu. Hem TÜRKSAT'a satma durumumuz olabilir, görüşmelerimiz oluyor hem de dünyada bunun çok taliplisi var.