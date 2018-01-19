Son günlerde ABD’de gençler arasında tuhaf bir davranış biçimi “viral” oldu: Deterjan kapsülleri yemek (Tide Pod Challenge)...

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Atalay, deterjan yemenin psikolojik etkileri hakkında önemli bilgiler verdi.

MİDE BULANDIRAN TREND! ŞİMDİYE KADAR 10 KİŞİ ÖLDÜ!

DETERJAN ÜRETİCİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Doç. Dr. Hakan Atalay, gençlerin deterjan yediklerini gösteren videoların yayılmasıyla moda olan bu davranışın 10 gencin ölümüne, youtube ve facebook’un bu tür videoları sitelerinden kaldırmalarına yol açtığını söyledi.

Doç. Dr. Atalay, "Bu trend, deterjan üreticisi büyük firmaların açıklama yaparak endişelerini belirtip, sosyal medyadan bu tür içeriklerin kaldırılması için çalıştıklarını açıklamalarına, hatta futbolcular gibi gençlik ikonlarının televizyona çıkıp 'Bunları asla yemeyin' şeklinde kamu spotlarında görünmeleri düzeyine kadar ulaştı.

Kişi, karşısına çıkan her şeyi deneyerek öğrenmeye, kendine uygun olanları seçmeye ve zamanla kendisine bir kimlik oluşturmaya uğraşır.

Zararlı maddelerin kullanımı da bu kategoride değerlendirilebilir. Bu zararlı maddeler çoğu zaman keyif verici maddeler olabileceği gibi, kimi zaman da hiçbir özellik taşımayan herhangi bir madde de olabilir. Bu arayış sırasında yaşıtlarının ya da önem verdiği diğer kişilerin bir davranışını gören genç onu taklit ederek kendi parçası kılar, onun bu niteliğiyle özdeşleşir. Tıpkı anlamsız görünen bu deterjan yeme davranışı gibi..." dedi.

UZMANLAR UYARIYOR!

Bu yeni meydan okuma ile gençler kapsül deterjanları çiğniyor. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilecek bu kimyasallar kişinin ölümüne dahi yol açabiliyor. Doktorlar ise "Tide Pod Challenge" isimli çılgınlığa kapılmama konusunda gençleri uyarıyor.