Ünlü Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau’nun Calipso adlı gemisi Yalova Tersanesi'nde yandı. Türkiye’ye tamir ve restorasyon için getirilen gemi ile Kaptan Cousteau dünya denizlerini gezmiş, 129 belgesel çekmiş ve 50 kitap yazmıştı. Tamirat için Nisan ayında Yalova’ya getirilen geminin yeniden denizlere açılması planlanıyordu. Hangarda gece çıkan yangınla Calipso'nun büyük bölümü yandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kaptan Cousteau'nun ölümünün ardından kurulan Cousteau Vakfı'na devir edilen 42 metre boyundaki gemi, 30 yıldır dinlendiği köşesinden çıkartıldı. Dünyanın en ünlü deniz belgeselcisi Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau'nun efsane gemisi ‘R/V Calipso'nun restorasyonu için vakıf yönetimi Yalova’da bir tersane ile anlaşmıştı.

GECE HANGARDA YANGIN ÇIKTI



Tersane yönetiminin restorasyon çalışmalarına katılmadığı, vakfın tersaneden bir hangar kiralayarak özel olarak anlaşılan bir firma ile restorasyon çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Hangara restorasyon ekibi dışında tersane çalışanlarının girmediği belirtilirken önceki gece saat 02.00 sıralarında hangarın yangın alarmları ötmeye başladığı belirtiliyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KAPILARI KIRDI



Tersanenin gece güvenliğini sağlayan ekipler yangın alarmı üzerine Calipso’nun bulunduğu hangarın kapılarını kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde ise Calipso’nun 3’de 2’si yanıp kül olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yangının ardından Tersane yönetimi de soruşturma başlattı. Sigorta şirketi de yangının sebebi hakkında inceleme başlattı. Teknik ekip ise geminin tekrar yüzüp yüzemeyeceğini araştırıyor.





Kırmızı beresi simge olan, dünyanın en saygın deniz araştırmacılarından Cousteau çok sevdiği gemisini 1996'da Singapur limanında geçirdiği kazaya kadar aralıksız kullanmıştı. Başka bir gemiyle çarpıştığı için ağır hasar alan gemi Fransa'da kızağa çekilirken, Kaptan Cousteau 1 yıl sonra hayatını kaybetmişti.

MAYIN TARAMA GEMİSİYDİ



Calipso, İngiliz Kraliyet Donanması için mayın tarama gemisi olarak 1942'de denize indirildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Akdeniz'de görev yapan gemiyi 1950'de ‘Kaptan Kusto' satın aldı. Kaptan, Calipso'yu deniz araştırma gemisine dönüştürülürken güvertesine helikopter pisti, 2 denizaltı, dalış ekipmanları koydu. Kabinleri gözlem odalarına ve laboratuvarlara çevrilen gemi, 46 yıl dünyanın her denizinde dolaştı. 1996'da Singapur'da bir mavna ile çarpışarak batan Calipso, 42 metre boyunda 8 metre genişliğinde.

129 BELGESELE İMZA ATTI



11 Haziran 1910'da doğan Jacques Yves Cousteau, 4 yaşında yüzmeye başladı. Denize ve mekanik aletlere ilgisi her geçen gün artan Cousteau, deniz subayı olarak Fransız Deniz Kuvvetleri’ne girdi. Fransız Denizaltı Araştırma ve Çalışma Grubu'nu subayken kuran Cousteau, 1943'te bugün SCUBA olarak bilinen ve sualtı araştırmalarını kolay hale getiren dalış sistemini geliştirdi. 1949'da emekli oldu 1950'de Calipso'yu satın alan bilim insanı ülkemizde Kaptan Kusto olarak bilindi. 1956'da Le Monde du Silence (Sessizlik Dünyası) adlı filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alırken, ardında 129 belgesel bıraktı. 1959'da iki kişi ile dalabilen Dalan Daire'yi yapan Kaptan Kusto, 350 metre derinliğe indi.