Üst üste dördüncü kez Final-Four’a ulaşma hedefiyle Baskonia karşısına çıkacak son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, seri öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Eurohoops'un haberine göre sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu‘nun organize ettiği yemekte Fenerbahçe Doğuş‘un tüm oyuncuları ve teknik ekip birlikteydi.

Fenerbahçe Doğuş kadrosu, yemeğin ardından bir de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Fenerbahçe Doğuş-Baskonia serisinin ilk maçı 18 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

İşte Melih Mahmutoğlu‘nun paylaşımı:

— Melih Mahmutoğlu (@melihmahmutoglu) April 14, 2018