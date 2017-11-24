Kaptan rahatsızlanınca Belgrad’a acil indi

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre bugün saat 11:31’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan içinde 144 yolcunun bulunduğu TK1617 sefer sayılı THY’nin Frankfurt uçağında kaptan pilot rahatsızlandı. Bunun üzerine kokpitteki yardımcı pilot en yakın meydan olan Belgrad’a inme kararı aldı.

TC-JPD kuyruk tescilli Airbus 320 tip uçak saat 12:55’de Belgrad’a sorunsuz iniş yaptı. Rahatsızlanan kaptan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken THY Frankfurt seferinin yeniden yapılması adına Belgrad’a yeni ekip gönderdi.

Türk Hava Yolları