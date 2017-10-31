Kara Harp Okulu davası yarın başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 75'i tutuklu 239 sanık, yarın Sincan'da hakim karşısına çıkacak.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmaların bir ay sürmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü, eski KHO Komutanı tümgeneral İzzet Çetingöz ile Çetingöz'ün emir astsubayı Ahmet Çörpan müşteki olarak yer alıyor.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan 772 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla askeri komutanlıkların gasp edilmesi" ve "terör amacıyla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar arasında, eski KHO Dekanı tuğgeneral Kerim Acar ile eski KHO Kurmay Başkanı albay İlhami Polat da bulunuyor.

Darbe girişimi gecesi KHO'daki personelin üç ayrı grupta olduğuna yer verilen iddianamede, ilk grubun günlük mesaiyi terk etmeyenler, ikinci grubun mesaiyi terk eden ancak Tabur Komutanı kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in talimatıyla kışlaya gelen ve nizamiyede görevlendirilenler, üçüncü grubun ise eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan öğrenci adayı, dekanlık ve Savunma Bilimleri Enstitüsü personelinden oluştuğu iddia ediliyor.

Kara Harp Okulu davası

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15 temmuz