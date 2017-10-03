Kara Harp Okulu'nda ilk başörtülü öğrenci

Harbiye'de yeni eğitim yılı başladı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı olan silah ve mühimmatı vermeyen müttefik ülkeleri eleştirdi:

“Çok acı tecrübelerle yaşadık. En ihtiyacımız olduğu zaman dostlarımız, müttefiklerimiz parasını peşin ödediğimiz silahlarımızı bize göndermedi. Terör örgütlerine sağladıkları o imkânları Türkiye’den esirgediler. Sayısız kere biz bununla karşı karşıya kaldık. Bu toprakların savunması için ihtiyacımız olan savunma sistemlerini büyük oranda kendi imkânlarımız ve kendi kapasitemiz ile geliştirmek durumundayız. Buna mecbur ve mahkûmuz. Halen dostlarımız, dost bildiklerimiz, aynı ittifak çatısı altında faaliyette bulunduğumuz ülkelerin şirketleri çok kritik silahların üretilmesi için ihtiyacımız olan parçaları bize satmaktan imtina ediyorlar. Bunların bilgilerini kendilerine aktardık ama buna rağmen bu konuda en ufak bir gelişme yok.”

İLK BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre; KHO'da gerçekleştirilen törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. KHO öğrenci kadrosu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sil baştan yenilenmişti. 2 bin 200 yeni Harbiyeli arasında ilk kez başörtülü bir kız öğrenci de yer aldı. KHO’ya geçen yıl ara dönemde diğer üniversitelerden yatay geçişle öğrenci alınmıştı.

Kara Harp Okulu

harbiye başörtülü öğrenci