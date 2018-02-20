Türkiye’de geçen cuma günü seyirciyle buluşan; Marvel evreninin son filmi Kara Panter (Black Panther) vizyondaki ilk üç gününde ABD’de 192 milyon dolar hasılata ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Film böylece ABD’de tüm zamanların en iyi beşinci açılışına imza atmış oldu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ryan Coogler’ın yönettiği, Kral T’Challa’nın Wakanda’daki maceralarını anlatan film dünya genelinde ise üç günde toplam 361 milyon dolar hasılata erişmiş durumda. Bu açılış performansı ayrıca, on sekiz filmlik Marvel filmleri arasında 207.4 milyon dolarla açılışını gerçekleştiren The Avengers’ın hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

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