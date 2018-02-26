Afrika kıtasının batısında yer alan Gana'da Owura Kwadwo isimli öğretmenin yaptığı sosyal medya paylaşımı, gelişmemiş ülkelerdeki eğitim imkanlarının ne kadar kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Kwadwo, bilgisayardan yoksun bir okulda, öğrencilerine öğretmek istediği yazılımı, tahtaya çizerek öğrencilerine anlattı.

Köy okulunda bilgi ve iletişim teknolojisi derslerine giren öğretmen, Facebook'ta "Gana okullarında ICT( Bilgi ve İletişim Teknolojileri) öğretmek çok eğlenceli. Karatahta üzerinde bilgisayar dersi yapıyoruz. Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu yüzden onlara öğrettiğim şeyi anlamalarını sağlamam gerekiyor" cümleleriyle fotoğraflar paylaştı.





Sınıf tahtasına tebeşirle bir Microsoft Word sayfasını tüm ayrıntılarıyla çizen azimli öğretmenin paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Owura Kwadwo, "Bir şekilde öğrencilerime neden bahsettiğimi anlatmak zorundayım. Resim çizerek onların kafasında en azından bilgisayar kullanmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir oluşturuyorum. Ancak, durumun üzücü olduğunun farkındayım." şeklinde konuştu.

Görüntüler tüm dünyaya yayılınca pek çok hayırsever, Kwadwo'ya bağış teklifinde bulundu. Yardımlar için minnettar olduğunu söyleyen öğretmen, "Gana'da bilgisayar olmayan ve bu soruna maruz kalan pek çok okul var." diyerek gelen bağışların bir kısmını diğer okullara aktaracağını ifade etti.

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