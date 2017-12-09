Türkiye'nin çevresinde, bölgesel, uluslararası krizlere ve dalgalı petrol fiyatlarına rağmen Türkiye'nin taşıma sayısı itibarıyla 2017'yi iyi geçirdiğini belirten UND İCra Kurulu Başkanı Fatih Şener Şener petrolle geçinen ülkelerin alım güçlerinin azalmasıyla bu ülkelerle olan ihracatın yarıya indiğini belirtti.
Şener, "Orta Asya’daki pek çok proje ertelendi. Bizim taşıma sayılarımızı negatif etkiledi. Rusya taşıma anlamında henüz normalleşmedi. Almanya ile yaşanan siyasi gerginliklerin yansımaları var. Bütün çevresel etkiler ve batı kapılarımızda da aksaklıklara rağmen yüde 10'luk artış oldu." dedi.
1 MİLYON 250 BİN SEFERLE KAPATILACAK
Sektörün sefer sayılarının önceki seneye göre artış gösterdiğini anlatan Şener, "Bu yılın ocak-ekim döneminde kara yolunda uluslararası sefer sayımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 30 bin 471'e yükseldi. 2017'yi, 1 milyon 250 bin taşıma sayısıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Büyük bir sıkıntı çıkmazsa kara yolu taşımacılığı yılı 1 milyon 250 bin seferle kapatacaktır." dedi.
Şener, taşıma sayılarında görülen değişim oranlarını şöyle anlattı:
EN BÜYÜK PROBLEM İÇ GÜMRÜKLERE UĞRAMA ZORUNLULUĞU
Şener, uluslararası kara yolu taşımacılığı sektörünün en büyük probleminin iç gümrüklere uğrama zorunluluğuyla, dış gümrüklerdeki uzun süreli beklemeleri olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Önemli zorluklar yaşanıyor. Yani son dönemde otomotiv yan sanayisi,tekstil gibi pek çok kuruluş bu zorlukları aşabilmek için ve mal teslim ettiği Avrupalılara daha yakın olabilmek için Balkanlara, Sırbistan’a yatırım yaptığını görüyoruz. Hatta Almanya merkezli olarak Avrupa ülkelerinin, AB ülkelerinin Türkiye’deki yan sanayi küçük firmaları Balkanlar'a yatırım yapmaya teşvik ettiğini, oraya yatırım yapanlara ekstra teşvikler verdiğini görüyoruz. Hatta sınırdan çıkışımızın kısmen süreçlerimizdeki aksamalar, kısmen de Bulgaristan sınırındaki ekstra özelikle denetimden kaynaklı olduğunu görüyoruz.
Gerçekten gümrük bizim açımızdan şu anda bir sorun, biz ihracatını 3 kat arttırma iddiasında olan bir ülke olarak mevcut ihracat potansiyelimizle kapılardan çıkamıyoruz. İstanbul’da Erenköy gümrüğüne gelen bir aracın Kapıkule'yi geçmesi gerçek rakamlarla 37 saati buluyor. Bizim iddiamız 36 saate Münih’e gitmekti ama maalesef 37 saatte Türkiye’den çıkamıyoruz."
Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini belirten Fatih Şener, taşımacılık sektörünün en büyük giderinin yakıt olduğunu hatırlattı. Şener, şirketlerin yaptığı uzun vadeli kontratlarda fiyatları değiştirme şansı bulunmadığından yakıt zamlarının da nakliyecinin cebinden çıktığını kaydetti.
YURTDIŞINA YAPILAN TAŞIMALARIN YÜZDE 20'Sİ YABANCI PLAKALI ARAÇLARLA
Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara ise lojistik sektörünün büyümesinin ihracatın büyümesiyle eş güdümlü hareket ettiğini belirterek, Türkiye lojistik pazarında geçen yıl yüzde 17-20 aralığında bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.
Sektörde yaşanan canlılığın yabancı lojistik şirketlerinin de ilgisini çektiğini anlatan Ankara, "Geçen yıl Türkiye’den yurt dışına yapılan taşımaların yüzde 20’si yabancı plakalı araçlarla yapıldı. Bu durumun lojistik sektörünün yerli oyuncularına olumsuz yansıdığını düşünüyoruz. 2017 bizler için daha çok insana yatırım yapılan bir yıl olsa da, Almanya Hamm’da ve İtalya Trieste’de ofis ve depo yatırımı gerçekleştirdik. 2018’de bu yatırımlarımızı büyütmeye odaklanıyoruz. Aynı zamanda yurt içinde farklı şehirlerde şube ve depo yatırımı planlarımız var." bilgilerini verdi.
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