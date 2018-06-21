HT Egeli'de yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Karabağlar ilçesinde vatandaşlara seslendi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, İzmir milletvekilleri, milletvekili adayları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında muhalefete yüklenen Yıldırım, “Buradan soruyorum; ey muhalefet ey CHP Konak Tüneli’ni kim yaptı? Çevre yolunu kim yaptı? Adnan Menderes Havalimanı’nı kim yaptı? Millet sormaz mı; AK Parti Türkiye’nin her köşesini imar edip kalkındırırken siz ne yaptınız 16 senede? Yan gelip yattınız” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI

Yıldırım 16 yılda gerçekleşen yatırımlara dair konuşurken iki müjde birlikte verdi. Yıldırım, “İstiyoruz ki İzmir kalkınan güçlü Türkiye’nin en müreffeh öncü şehri olsun. Bunun için 16 yıldır bütün imkanları seferber ettik. İzmir için neler yaptık? İzmir’i her alanda geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Size iki müjde var. Birincisi İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin Kampüsünü Karabağlar’da kuruyoruz. 500 dönüm araziyi ayarladık. İki; ormana ait askeriyenin kullandığı 450 dönümlük yeri askeriyeden alıyoruz Karabağlar’a millet bahçesi yapıyoruz. Salih Omurtak Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü başlattık. Bundan sonra yerinde dönüşüm diğer mahaller için de birer bire yapılacak. Sizlerin rızası alınarak yapılacak” ifadesini kullandı.

"Binali Yıldırım, İzmir’de Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası’nın açılış törenine katıldı."

Hayalimizin sınırı yok

Yıldırım muhalefet eleştirilerini sürdürürken, “Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Türkiye’de 5 tane büyük endüstri bölgesi kuruluyor. Bunun bir tanesi de Ege Bölgesi’nde, İzmir’de olacak. İzmir’de bilişim vadisi kuruyoruz. Urla’da büyük bir alanda bilim ve teknoloji üssü haline getiriyoruz. Bu ülke için İzmir için hayallerimizin sınırı yok. Biz bu milletin hizmetkarıyız” açıklamasında bulundu.

‘Kara değil Akbağlar’

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, “Karabağlar’ı yakında akbağlar yapacağız. Çok az kaldı. En büyük ilçe unutulmuş durumda. Şimdi 24 Haziran’da uzun adamı inadına başkan yapacağız. En büyük desteği de Karabağlar’dan alacağız. O seçimlerde de Karabağlar’ın makus talihini yenmek, Karabağlar’ı yıldız yapmak için belediyeye AK Parti bayrağını dikeceğiz” dedi.