Karabük'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Karabük halkı Ramazan Bayramı için heyecan içinde. Bu sene Ramazan Bayramı'nın, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününe denk gelmesi ile birlikte İslam alemi çifte mutluluk yaşıyor. Peki, Karabük'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte 15 Haziran Karabük bayram namazı saati...

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Karabük'te sabah kılınacak bayram namazı ile birlikte İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 15 Haziran 2018 Cuma Karabük Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saat 06.02'de kılınacak.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Karabük'ün ilçelerinin bayram namazı saatleri:

KARABÜK 6:02 ESKİPAZAR 6:03 EFLANİ 6:00 OVACIK 6:01 YENİCE-KRB 6:03

KAYMAKAM DEMİREL'İN BAYRAM MESAJI

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Ramazan bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kaymakam Demirel mesajında şu ifadeler yer verdi; “ Manevi duygularımızın yoğunlaştığı, paylaşma ve yardımlaşmanın arttığı, gönüllerimize zenginlik veren Ramazan ayını uğurlarken Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri; kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevginin ve muhabbetin paylaşıldığı müstesna zamanlardır.Büyük bir coşku ile idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı’nın neşesini, akrabalarımız, komşularımız ve çevremiz ile paylaşarak, bütün milletimiz için gerçek bir sevinç ve mutluluk vesilesi kalalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Yeniceli hemşerilerimizin, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutlu bir bayram geçirmelerini diler, selam ve saygılarımı sunarım."

SAFRANBOLU SOKAKLARINDA BAYRAM TEMİZLİĞİ

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile çevre temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik programının yanı sıra gereksinim duyulan bölgelerde genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler kendi personel gücü ve ekipmanlarıyla belirlenen program çerçevesinde kentin tüm mahallelerinde ihtiyaca göre görev alıyor. Kent merkezinde ve özellikle çevre mahallelerde yerinde yaptıkları tespitlerin yanı sıra mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepleri de değerlendirerek çalışma takvimini belirliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bayram nedeni ile ziyaretlerin artacağı mezarlık bölgesinde de çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

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