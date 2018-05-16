Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı, müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. İlk orucun bugün tutulduğu Ramazan ayının ilk iftarı saat kaçta olacak? Karabük'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Karabük imsakiyesi...

KARABÜK İÇİN İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayı, yapılan ilk sahur ile başladı. İlk orucun bugün tutulduğu Karabük'de iftar saati merak konusu oldu. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Karabük'de iftar vakti 20:08 olarak görülüyor. Karabük'de 20:08' de okunacak akşam ezanı ile ilk oruçlar açılacak.

KARABÜK İÇİN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Karabük'de ilk oruç 20:08'de okunacak akşam ezanı ile açılacak. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Karabük'de imsak vakti 03:35 olarak görülüyor.

RAMAZAN DAVULCULARI SINAVDA TER DÖKTÜ

Karabük Belediyesi, sahurda görev alacak Ramazan davulcularını sınavdan geçirdi. Zabıta Müdürü Sedat Köse başkanlığında oluşan ekip, 11 ayın sultanı Ramazan’ın vazgeçilmezi davulcuları Zabıta Müdürlüğü’nde toplayarak sınava tabi tuttu.

Belirli aşamalardan geçerek başarılı olan Ramazan davulcuları, ’Karabük Belediyesi Ramazan Davulcusu’ kartını boyunlarına takarak Ramazan’da sahur vakti davul çalabilecek.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan davulunun örf, adetlerin ve göreneklerin devamı için olduğunu belirterek “Geceleri, herkesin elinde cep telefonu, çalar saat olmasına rağmen, televizyonlarda bir çok programın yapılmasına rağmen,Ramazan ayının adabından davulla uyandırma geleneğinin devam etmesi ve değerlerimize sahip çıkmak için, adaylardan davul çalma ile ilgili evrakları topluyoruz. Belgeler hazırlanıyor. Şikayet gelmeyen arkadaşları büyük mümkün mertebede görev vermeye çalışıyoruz.

Kılık kıyafetleriniz, saçınız sakalınız düzgün olacak. Vatandaşlarımıza nazik davranacaksınız. Sizlere tepki gösterebilirler ama bunlara rağmen görevinizi yapacaksınız. İşimizi suistimal etmeyeceğiz. Bunları takip etmek için sivil arkadaşlarımız olacak sokaklarda. Sizleri mahalle mahalle takip edecek. Uygun olmayan durumlar tespit edilecek ve yerinde müdahale edilecek” dedi.

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