Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Karabük Emniyet Müdürlüğünden, Süper Lig'in 14. haftasında Karabük'te oynanan Kardemir Karabükspor ile Göztepe maçı sonunda sosyal medyada yer alan, "Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor" başlıklı görüntü ile ilgili açıklama geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kardemir Karabükspor ile Göztepe arasındaki müsabakanın 02 Aralık Cumartesi günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında oynandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Maç sonunda sosyal medya hesaplarında Göztepe taraftarına 'Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor' başlığı adı altında yayınlanan video ile ilgili basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. Saat:16.30'da ilimizde oynanan Süper Lig futbol müsabakası güvenlik tedbirleri için, çevre illerden takviye personel talep edilmiş olup, sosyal medyaya da ilimize takviye olarak gelen personelin görüntüleri yansımıştır. Konu ile ilgili personelin bağlı olduğu i̇le bilgi verilerek gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü

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