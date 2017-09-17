Karabük'ün Safranbolu İlçesi'ndeki Sarıçiçek Ormanları Mevkii'nde gezintiye çıkanlar yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı gördü. Bu kişiler meraklı bakışlarla ayıyı incelerken fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Yavru ayıda 2 kurşun isabet ettiği görüldü.

DHA'nın haberine göre; Bunun üzerine Karabük Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Gelen ekip, yavru ayıyı götürdü.

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