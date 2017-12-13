UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üzerindeki cam seyir terasını, bu yılın 11 ayında 450 bin kişi ziyaret etti.

AA'nın haberine göre ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 80 metre derinliğindeki İncekaya kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye'nin ilk cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Kurulduktan sonraki iki yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlayan terası ziyaret edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Özel bir şirket tarafından işletilen teras, bulunduğu konum sayesinde de ilgi çekiyor.

Şirketin genel müdürü Ömer Gülçimen, yaptığı açıklamada, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Terasın ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğini ifade eden Gülçimen, "Biz buranın ikinci işletmecisiyiz. Burayı aldığımızda turist sayısı yaklaşık 100 binken, ilk senemizde ziyaretçi sayısını yaklaşık 3 katına çıkardık. İkinci senemizde bunu 450 bine çıkardık." diye konuştu.

Bu istikrarı devam ettirmek istediklerini aktaran Gülçimen, kış sezonunda turist sayısında bir azalma olduğunu, en çok turistin ise haziran ve temmuz aylarında geldiğini belirtti.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olmasının önemli olduğunu vurgulayan Gülçimen, "Safranbolu, 1994'te UNESCO tarafından koruma altına alınmasıyla her yıl turist sayısı artıyor." dedi.

Gülçimen, terasın 75 tona kadar yük çektiğini, turistlerin yoğun olduğu günlerde daha rahat hareket edebilmeleri için sayı sınırlaması getirdiklerini sözlerine ekledi.