Karabük'te 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü'nün, nüfus cüzdanında ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca doğum gününü bir türlü kutlayamadı.
İHA'nın haberine göre, hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.
"DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLAMAZLARDI"
Nüfus cüzdanında doğum günü ve ayının 00.00 yazmasından dolayı esprili bir şekilde zaten dünyada yokmuşum diyerek, "Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Abim ve ablam vardı onlarda bilmiyor. Zamanında abime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan abimle beni beni ikiz diye yazdırmışlar. Bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım ve pastada kesmedi. Hayatımda ilk defa sizin sayenizde bir pasta kestim. Nüfus cüzdanımda gün ve ayda sıfır yazdığını hiç kimseye söylemedim. Eşim zamanında kimlikleri değiştirirken, kendisi beni 2 yaş küçük yazdırmış. Aslında yılım da belli değil. Bundan sonra 5 Ocak olarak her yıl doğrum günümü kutlarım. Rahmetli eşimi çocuklarım ve torunlarım arayıp onun doğum gününü kutlardı. Beni ise hiç aramazlar ve kutlamazlardı. Çünkü sıfır yazıyor. Şimdiye kadar bundan hiç şikayetçi olmadım ama bundan sonra aramazlarsa yaparım" dedi.
İbrahim Ertüngü ise, annesinin bugüne kadar resmi kurumlarda ve hatta oy kullanırken bile hiç sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Annem birkaç defa bize benim doğum günümü niye kutlamıyorsunuz dedi ama bizde üzerine düşmedik. Ama şimdi sizlerin sayesinde 5 Ocak tarihi doğum günü olarak yazdıracağız. Şimdi yeni kimlik kartı ve kanun da çıktı. Hataları düzelttirip 5 Ocak olarak yazdıracağız" dedi.
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