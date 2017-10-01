Karabük'te işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Kastamonu'nun Araç İlçesi'nden aldığı işçileri Safranbolu'da faaliyet gösteren tekstil fabrikasına götüren D.K. yönetimindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

DHA'nın haberine göre; Karabük-Kastamonu karayolunun Çevrik köprü mevkiinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada araç sürücüsü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.