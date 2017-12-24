Karabük Soğan tepe mevkiinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Emrah Lort (22) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç'a ait tek katlı evin çatısına düştü.

İHA'nın haberine göre, ters dönen kamyonetten kendi çabası ile çıkmayı başaran sürücü Lort kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü, yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı. Boş evin içerisinde ve çevrede arama yapan itfaiye ve polis ekipleri başka bir şahsa rastlamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaza