Karabük'te otomobil takla attı

Karabük’te erkek arkadaşı ile birlikte yeni yıl kutlamasından dönen kadın sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada ters dönen otomobilden 134 promil alkollü olan kadın sürücü kendi imkanları çıkarken erkek arkadaşı ise otomobilde sıkıştı.
İHA'nın haberine göre kaza sabaha karşı Safranbolu - Karabük karayolu Emniyet Müdürlüğü altında meydana geldi. Büşra Yılmaz idaresindeki lüks otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma ardından istinat duvarı ve elektrik direğine çarparak ters döndü. Kazada kadın sürücü kendi imkanları ile çıkarken, erkek arkadaşı Mehmet Özdemir ise otomobilde sıkıştı. Yolda geçen sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri otomobilde sıkışan Özdemir’i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
"ELİ KIMILDAMIYOR"
Bu sırada erkek arkadaşının öldüğünü sanan Yılmaz, polislere ve yanındakilere ‘Bana doğruyu söyleyin. Eli kımıldamıyor, nefes alıyor mu’ diye feryat etti. Kendisi de yaralı olan Yılmaz’ı, polisler ambulansa getirmek istese de erkek arkadaşı çıkmayınca gitmek istemedi. Zorla ambulansa getirilen kadın sürücü, bu sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak aynı ambulansa getirilen erkek arkadaşını bırakmak istemedi.
Olay yerine gelen ikinci ambulansa alınan sürücü Yılmaz, sağlık ekipleri ve polislere erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu yönünde defalarca sorular sorarak ikna olmaya çalıştı. Bu sırada alkol testi yapılan kadın sürücünün 134 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ters dönen lüks otomobil ise uzun uğraşlar sonrası çevrilerek kaldırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.