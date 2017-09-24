Karabükspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 4

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Serkan Tokat(xx), Mustafa Sönmez(xx), Yusuf Bozdoğan(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Papp(x), Gaman(x), Dany(xx), Ibanez(?)(Dk.46 Traore x), Bliznichenko(x), Ceyhun(x), Grozav(x), Tanase(x)(Dk.46 Torje xx), İlhan(x)(Dk. 68 Barış x), Yatabare(xx)
YENİ MALATYASPOR: Ertaç(xx) - Chebake(xx), Yalçın(xxx), Sadık(xx), Rahman(xx), Dening(xx(Dk.73 Issiar Diaxx), Aytaç,(xxx), Adem Büyük(xxx)(Dk.80 Murat x), Azubuike(xx), Eren(xxx)(Dk.90 Mina), Boutaib(xxx)
GOLLER:Dk.56 (penaltı) Yatabare, Dk.84 Torje(Kardemir Karabükspor) Dk.15 Yalçın Ayhan , Dk. 39 Adem Büyük, Dk.45+2 Eren Tozlu Dk.89 Boutaib(Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KART:Dany, Barış (Kardemir Karabükspor) Yalçın, Ertaç (Evkur Yeni Malatyaspor)
İLK YARIDAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Chebake'nin uzun kullandığı taç atışında Boutab'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.
15'inci dakikada Aytaç'ın sağ kanttan ön direğe doğru kullandğı korner atışında Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1
24'üncü dakikada Tanase'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bliznichenko'nun dönerek yerden vuruşunda top kalecide kaldı.
39'uncu dakikada sağdan gelişen atakta rakibinden sıyrılan Dening, pasını altı pasa doğru hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağları havalandırdı. 0-2
45+2'inci dakikada savunmadan seken topla buluşan Eren Tozlu, kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi. 0-3
İlk yarı konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
55'inci dakikada Grozav'ın vuruşunda top Aytaç'dan sekti. Maçın hakemi Aytaç Kara'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
56'ncı dakikada penaltı atışlı için topun başına geçen Yatabere sert bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-3
61'inci dakikada Torje'nin korner atışında Paap'ın kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.
66'ncı dakikada sağdan Eren'in pasında topla buluşan Dening'in vuruşu üstten auta gitti.
67'nci dakikada Yatabare'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Torje'nin aşırtma vuruşunda kaleye giden topu defans uzaklaştırdı.
84'üncü dakikada serbest vuruşta topun başın geçen Torje'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşu kaleci'ninkapattığı köşeden ağlara gitti. 2-3
89'uncu dakikada soldan Issiar Dia'nın pasında topla buluşan Murat Yıldırım son çizgiye inerek pasını penaltı noktasına doğru çıkarttı. Bu noktada topla buluşan Boutaib'in dönerek vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu tekrar kontrol eden Boutaib, yerden bir vuruşla ağları havalandırdı. 2-4
Maç, Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
- Karabükspor-Yeni Malatyaspor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.