Karabükspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 4

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Serkan Tokat(xx), Mustafa Sönmez(xx), Yusuf Bozdoğan(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka(x) - Papp(x), Gaman(x), Dany(xx), Ibanez(?)(Dk.46 Traore x), Bliznichenko(x), Ceyhun(x), Grozav(x), Tanase(x)(Dk.46 Torje xx), İlhan(x)(Dk. 68 Barış x), Yatabare(xx)

YENİ MALATYASPOR: Ertaç(xx) - Chebake(xx), Yalçın(xxx), Sadık(xx), Rahman(xx), Dening(xx(Dk.73 Issiar Diaxx), Aytaç,(xxx), Adem Büyük(xxx)(Dk.80 Murat x), Azubuike(xx), Eren(xxx)(Dk.90 Mina), Boutaib(xxx)

GOLLER:Dk.56 (penaltı) Yatabare, Dk.84 Torje(Kardemir Karabükspor) Dk.15 Yalçın Ayhan , Dk. 39 Adem Büyük, Dk.45+2 Eren Tozlu Dk.89 Boutaib(Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KART:Dany, Barış (Kardemir Karabükspor) Yalçın, Ertaç (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Chebake'nin uzun kullandığı taç atışında Boutab'in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

15'inci dakikada Aytaç'ın sağ kanttan ön direğe doğru kullandğı korner atışında Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1

24'üncü dakikada Tanase'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bliznichenko'nun dönerek yerden vuruşunda top kalecide kaldı.

39'uncu dakikada sağdan gelişen atakta rakibinden sıyrılan Dening, pasını altı pasa doğru hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağları havalandırdı. 0-2

45+2'inci dakikada savunmadan seken topla buluşan Eren Tozlu, kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi. 0-3

İlk yarı konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55'inci dakikada Grozav'ın vuruşunda top Aytaç'dan sekti. Maçın hakemi Aytaç Kara'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

56'ncı dakikada penaltı atışlı için topun başına geçen Yatabere sert bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-3

61'inci dakikada Torje'nin korner atışında Paap'ın kafa vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.

66'ncı dakikada sağdan Eren'in pasında topla buluşan Dening'in vuruşu üstten auta gitti.

67'nci dakikada Yatabare'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Torje'nin aşırtma vuruşunda kaleye giden topu defans uzaklaştırdı.

84'üncü dakikada serbest vuruşta topun başın geçen Torje'nin ceza yayı sol çaprazından sert vuruşu kaleci'ninkapattığı köşeden ağlara gitti. 2-3

89'uncu dakikada soldan Issiar Dia'nın pasında topla buluşan Murat Yıldırım son çizgiye inerek pasını penaltı noktasına doğru çıkarttı. Bu noktada topla buluşan Boutaib'in dönerek vuruşu savunmadan sekti. Dönen topu tekrar kontrol eden Boutaib, yerden bir vuruşla ağları havalandırdı. 2-4

Maç, Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Karabükspor-Yeni Malatyaspor