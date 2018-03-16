İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı.
13. dakikada Osmanlıspor'da Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Batdal kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
22. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Serdar Gürler, kaleye vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1
29. dakikada Osmanlıspor'da rakip ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Batdal kaleye vurdu, kaleci Rybka'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.
41. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Kaptığı topla ceza sahası içine giren Umar, sol kanattan kale çizgisi üzerindeki Mehmet Batdal'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada gelişen atakta Ceyhun'un pasında Mehmet Batdal kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 0-3
52. dakikada gelişen atakta Hakan Aslantaş'ın şutunda top direkten döndü.
53. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kravchenko'nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
62. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal, sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top kaleci Rybka'da kaldı.
90+1. dakikada gelişen atakta Regattin'in ortasında Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-4
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