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Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor, Antalyaspor'u konuk etti.
Diego Angelo'nun 12. dakikada frikikten attığı harika golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Antalyaspor, 68. dakikada Ergin Keleş'in penaltıdan attığı gole engel olamayınca skor 1-1 oldu.
Akdeniz ekibi, 83. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golle Karabükspor karşısında 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Antalyaspor 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 34'e çıkardı. Ligin son sırasındaki Karabükspor'un 12 puanı bulunuyor.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 2
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Koray Gençerler, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Leandrinho (Dk. 46 Bliznichenko), Osman Çelik, Traore, Alican Karadağ (Dk. 61 Stahl), Kage (Dk. 78 Cem Özdemir), Ergin Keleş
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Djourou (Dk. 75 Celustka), Diego, Sakıb Aytaç, Maicon (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Hakan Özmert, Deniz Kadah, Charles, Jevtovic (Dk. 71 Emre Güral), Doukara
GOLLER: Dk. 12 Diego, Dk. 83 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 68 Ergin Keleş (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)
SARI KART: Dk. 90+2 Osman Çelik (Kardemir Karabükspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1
30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
65. dakikada Antalyaspor'un gelişen atağında, sol kanattan Diego'nun ceza sahasına ortasında Jevtovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
66. dakikada Kardemir Karabükspor'da Stahl, ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Kaleci Boffin'den dönen topu defans uzaklaştırdı.
67. dakikada Kardemir Karabükspor penaltı kazandı. İshak Doğan'ın sol köşeden ceza sahasına ortasında Hakan Özmert'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Ergin Keleş'in kullandığı penaltıda top filelerle buluştu: 1-1
71. dakikada misafir takımın ceza alanında yaşanan karambol sonrasında savunmadan seken topu önünde bulan Osman Çelik, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
79. dakikada Antalyaspor'un gelişen atağında, Doukara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Güral'ın vuruşunda, top kalenin yanından auta gitti.
80. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında, Ergin Keleş ceza yayının gerisinden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
83. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Kardemir Karabükspor defansının uzaklaştırmak istediği top, Doukara'da kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Rybka ile karşı karşıya kalan Doukara'nın pasında topla buluşan Deniz Kadah, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2
90+3. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Emre Güral kaleye şutunu çekti. Kaleci Rybka meşin yuvarlığı kornere çeldi.
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