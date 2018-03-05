Aytekin, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında oynadıkları ve 7-0 yenildikleri Galatasaray maçını unuttuklarını, daha oynamadıkları 10 maçın olduğunu belirtti.

Takımın küllerinden yeniden doğmaya çalıştığını vurgulayan Aytekin, "Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her zaman bu kent zorlukların üstesinden gelmiştir, yine gelecektir. Bizden önceki yönetim devre arası transfer döneminde bütün futbolcuları gönderip, yeni bir ekip kurdu. Bir takımın sıfırdan oluşturulması ve hemen başarı beklenmesi yanlış olur. Üst üste alınan farklı yenilgiler elbette bizi olduğu gibi herkesi üzüyor. Kulüp olarak kısa süreli düşünemeyiz. Sadece bu sezonu düşünmek hata olur. Bu sezonla gelecek sezonu da planlamak zorundayız. Bu günler elbette geride kalacaktır. Bu kulüp eski güzel günlerine kavuşacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Karabükspor bizim olmazsa olmazımız." değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde zorlu bir maçın kendilerini beklediğini aktaran Aytekin, "Ligin 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağız. Kayserispor ligin kaliteli ekiplerinden. Zor maç olacak. Maç gününe kadar iyi bir hazırlık dönemi geçirip, netice almak istiyoruz. Bu takım maç kazanmaya başlayacak ve devamını getirecek. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi gider." ifadelerini kullandı.

"BİR PROFESYONELE YAKIŞMAMIŞTIR"

Eski oyuncuları Yevgen Seleznov'un Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçın ardından "Son 3 maçtır gol atıyorum. Hala yüzde 100'ümde değilim. Bu tamamen benim kondisyonumla ilgili. Altı ay Kardemir Karabükspor'da zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum." değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Seleznov Karabük'ten, maliyet yüksekliği, olumsuz tutum ve davranışları ile performans düşüklüğü yaşadığı için devre arası transfer döneminde gönderilmiş ve kendisinden takım bulması istenmiştir. Seleznov, Karabük'teki demeçlerinde ise çok farklı konuşmalar yapmış, şimdiki söylemlerinin aksine konuşmuştur. Anı kurtarmak adına farklı konuşmak, bir dönem ekmeğini yediği yer hakkında kötü konuşmak bir profesyonele yakışmamıştır. Kendisi zaten Karabük'te olduğu zaman içinde profesyonelliğe yakışmayan hareketlerde bulunduğu için hem kulüp hem de taraftarın tepkilerini üzerine çekmiştir. Kendisini söylemlerinden dolayı kınıyorum."