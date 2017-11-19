Karabükspor'da başkanlığa aday çıktı

Karabük Polisevi'nde yapılan toplantıya, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, iş adamları Şefik Dizdar ve Murat Malkoç ile eski Kardemir Karabükspor başkanlarından Hakan Yılmaz katıldı.
Toplantıda, daha önce Kardemir Karabükspor'da yöneticilik de yapmış olan iş adamı Murat Malkoç'un, yarın yapılacak olağanüstü kongrede başkan adayı olması kararı çıktı.
Malkoç, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'u yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Aday olması kararının bütün şehrin paydaşları ile oluştuğunu belirten Malkoç, "Yarın genel kurulda başkanlığımızı açıklayacağız. Hayırlısı olur inşallah. Zor bir süreç. Zor süreçte işin ucunu bırakma şansımız yok. Biz Kardemir Karabükspor'a sevdalıyız. Öncelikle iyi yöneteceğimiz konusunda herkese söz veriyorum. İnşallah süreç iyi başlar. Kardemir Karabükspor'u iyi bir yere getiririz. KARDEMİR'in desteği olmadan Karabükspor'u ayağa kaldırma şansımız yok. Bunlarla ilgili büyüklerimiz destek verecekleri sözünü verdi. Acil olan ödemeleri yapacağız. Bununla ilgili söz aldık." diye konuştu.
Sportif başarısızlığın yanı sıra yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerine Kardemir Karabükspor'da yönetim, olağanüstü genel kurul kararı almış, bu kararın hemen ardından ise kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıklamıştı. 13 Kasım'daki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a ertelenmişti.
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