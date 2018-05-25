Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, transfer yasağı almamaları durumunda takviye yapacaklarını, eski oyuncuları İlhan Parlak, Erdem Özgenç, Lomana LuaLua ve Gökhan Alsan ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Aytekin, kulüp binasında yaptığı açıklamada, son günlerde basında ve sosyal medyada çıkan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Yaklaşık iki aydır kulüpte denetimlerin olduğunu, kendilerinden önceki ve kendi dönemlerini kapsadığını aktaran Aytekin, ifade verdiklerini, hiçbir yanlış içinde bulunmadıklarını, bundan sonra da bulunmayacaklarını belirtti.
Yönetime geldikleri günden itibaren şeffaf olmaya çalıştıklarını anlatan Aytekin, şöyle devam etti:
"Ben buraya kulübün borcunu yükseltmeye değil, azaltmaya geldim. Para gelse bile belki de transfer yapmayacağım çünkü benim geriye dönük ilk yarı oynayan futbolculara borcum var. Şu anda da ikinci yarı oynayan futbolcularımıza borcumuz var. Bunun üstüne transfer yaparsam kulübü batağa sürüklemiş olurum ve bu şehirde yaşayamam. Ben ve arkadaşlarım bu amaçla bu yola çıktık."
" TRABZONSPOR TAYYİB'E TALİP"
Trabzonsporlu yöneticilerin Karabük'e geldiğini ve oyuncuları Tayyib Talha Sanuç'a talip olduklarını vurgulayan Aytekin, şu ifadeleri kullandı:
"İki gündür Trabzonlu yöneticiler vardı burada, futbol şube sorumlusu vardı. Tayyib'e talip oldular. Ben de dedim ki, 'Teklifi bana yapmayın, resmi kaynaklı bize futbolcu istediğinizi söyleyin. Biz de yönetim olarak bir karar alalım size cevap verelim.' dedim. Benim burada menajerlerle fotoğraflarım paylaşıldı. Benim bu menajerle kulüp binasından ve odamdan başka görüşebileceğim bir yer var mı? Futbolun içinde menajer, futbolcu, yönetici, başkan ve para vardır. Bundan hariç başka bir şey varsa asıl sıkıntı buradadır."
Yönetime geldiklerinden bugüne 4-5 milyon liralık kaynak oluşturduklarını aktaran Aytekin, para bulmak için formül aradıklarını kaydetti.
Sponsorluk çalışmasıyla ilgili KARDEMİR yönetiminin kendilerine yardımcı olacağını ancak bu konuda biraz beklenmesinin istendiğini anlatan Aytekin, "Transfer yasağı bize daha gelmedi. Samba Sow'a para yatırmamız lazım. Vladimir Rodic'ten gelen bir dosya var, lisansı almamız için bir milyon lira para yatırmamız lazım. UEFA lisansını vermediler. Ödemezsek ceza alacağız. Ayrıca 10 Haziran'a kadar bize gelen iki futbolcunun parasını ödemezsek transfer yasağı geliyor. Bunların parası da 210 bin lira. Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki (UÇK) dosyalarımızdan 11 futbolcumuzun kararı çıktı. Bize evrak gelmedi. Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Transfer yasağı gelmezse tabii ki transfer yapacağız. İlhan Parlak, Erdem Özgenç, LuaLua, Gökhan Alsan ile görüşmelerimiz oldu." diyen Aytekin, şunları aktardı:
"Bunlar Karabük aşkı ile yanan futbolcular. Bu futbolcular 'Biz Karabükspor'dan çok para kazandık. Bu kulübe vefa borcumuzu ödemeye hazırız.' diyorlar. Bunların hiçbiriyle menajer aracılığıyla görüşmedim, para da konuşmadım. Adamlar kendi takımları ile anlaşamazlarsa, indirim yaparak gelecekler. Karabük halkının hatırına gelecekler."
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