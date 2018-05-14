Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor deplasmanına konuk oluyor. 66 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de şampiyonluk artık imkansıza yakın olsa da hedef son saniyeye kadar şampiyonluğu kovalamak olacak. Peki, Karabükspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabükspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler kimler? İşte Karabükspor - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar...
KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karabükspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Koray Gençerler olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantay, Anton Kravchenko, Tayyib Sanuç, Andrii Bliznichenko, Osman Çelik, Murat Akın, Cem Özdemir, Herve Kage, Luis Ibanez, Ergin Keleş
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif Chahechouhe, Fernandao, Roberto Soldado
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Kanarya’nın şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ın yenilmesi ve Başakşehir’in berabere kalması gerekiyor. Bu durumda Galatasaray ile arasında genel averaja bakılacak olan Sarı-Lacivertliler Karabükspor’a karşı bu yüzden 6 farklı bir galibiyet alıp son hafta bir de averaj hesabı yapmak istemiyor. 6 farklı bir galibiyet alıp Galatasaray’ın yenilmesi halinde Sarı-Kırmızılıları gol sayısında geçecek olan Sarı-Lacivertliler, kupayı kaybetmelerinin ardından son saniye kadar yarışı bırakmamak peşinde.
KARABÜKSPOR İLE FENERBAHÇE 20. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bugün 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.
Karabük'te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti.
Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.
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