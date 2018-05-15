SERDAR ALİ ÇELİKLER: GEREĞİ YAPILDI
Maçtan önce Fenerbahçeliler’de de rakiplerinde de tek bir sorunun cevabı aranıyordu: Fenerbahçe kaç gol atacak?
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Fenerbahçe bir mucize kovalıyor. Kovalanan bu mucizeye göre;
■ Galatasaray son hafta Göztepe’ye kaybedecek.
■ Başakşehir de Kasımpaşa’ya puan kaybedecek.
Bu iki mucizeye yakın ihtimal gerçekleşse bile Fenerbahçe’ye şampiyonluk için averaj lazımdı ve dünkü maçın mantığı buydu. Haftalardır bize ve okurlarına-dinleyenlerine bu ‘ihtimaller zinciri’nde bulunmayı da; kupada final oynamayı da ‘başarı’ gibi göstermeye çalışan ‘Vasatsever Fenerbahçeli’ yandaşlar açısından mucize ihtimalinin halen sürebilmesi için Fenerbahçe’nin 5-6 fark atması gerekiyordu. Aatıf’ın; Fernandao’nun ve Dirar’ın çok güzel gollerine Janssen ve Soldado da eşlik edince 7-0 geldi. Böylece 75 gole ulaştı Fenerbahçe ve atılan gol sayısında Galatasaray’ı geride bıraktı. Averajını da 41 yaptı. Muhtemelen gelecek hafta sonunda mucize gerçekleşmeyecek ve İslam Çupi’nin “Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü...” diye başlayan cümlesi yine tedavüle sokulacak.
“Ligi detaylarda kaybettik; kupada da finalde şanssızdık” diyeceklerdir.
Ya da “Ne yapacaksınız şampiyonluğu; her şey şampiyonluk mu?” diyebilirler ki demişlikleri var.
Daha da güzeli doğrudan Ali Koç’u şampiyonluğun kaçmasından sorumlu tutabilirler. Ki yalakalarına ima ettirdiler. Ama geç de olsa Fenerbahçeli uyandı ve bu masalları yemiyor artık. Müsabakada anlatılacak 2 şey var:
1- Karabükspor bu kadroyla alt ligde de çok zorlanır.
2- Fenerbahçe kendi adına gereğini yapmış ve istediği bol gollü skoru almıştır.
Valbuena meselesi ise artık kesin olarak belli oldu ki futbolla falan alakalı değil. Ya Kocaman’ın şahsi meselesi; ya Ali Yıldırım’ın takıntısı ya da futbolcuların talebiyle bu oyuncu oynatılmıyor. Başka bir açıklaması yok. Haftaya Konya’yı da yenip 72 puana ulaşacaklar ve Kocaman’ın yönetiminde şampiyonluğun geldiği seneden sonra 70 puanın üstünü ilk kez görecekler.
AATIF
İyi oynadı ama attığı gol olağanüstüydü.
SKRTEL
Bu maçta dahi sarı kart görmeyi başardı!
FAİK ÇETİNER: İDMAN NİYETİNE
Kupa travmasından sonra Fenerbahçe için ligde oynayacağı en ideal takım Karabükspor’du. Küme düşmüş, yedek kulübesini bile tamamlayamamış, seyirci desteğini kaybetmiş. Karabükspor, sahaya sadece prestij için çıkmıştı. Oyun, ev sahibinin kendi kalesine yolladığı topla ‘hoş geldin’ golüyle başladı. Bu gol zaten maçın gidişatını bize erkenden gösteriyordu. Aykut Kocaman büyük bir cesaretle (!) bu defa takımını çift santrfor (Fernandao- Soldado) ile sahaya sürmüştü. Amatör görünümlü, profesyonel Karabükspor, rakibine çok fazla direnemedi. F.Bahçe her atağında neredeyse gol buluyordu. Bu arada Fernandao ve Aatif’ın attığı goller jeneriklikti. İlk yarı 4-0 kapandı.
Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın oyuna müdahale edecek ne imkanı ne de hamle oyuncusu vardı. Peki Aykut Kocaman? İlk yarısı 4 farkla bitmiş oyunun ikinci yarısına da iki stoper iki ön libero ile devam etmenin ne amacı vardı? Sonra bitime 25 dakika kala Kocaman’ın ilk hamlesi geldi... Goller atan Fernandao ve Soldado dışarı, Janssen ve Dirar sahaya. Dirar girer girmez bir sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Ama sonrasında güzel bir gol atınca eleştiriler rafa kalktı. Maçın geneli kısaca idman havasında geçti. F.Bahçe bu farklı galibiyetle Galatasaray’la averaj hesabını kapattı. Puan hesabı kapanır mı? Ona “Evet” demek zor. 1 haftamız kaldı, bekleyip göreceğiz.
GİULİANO
Geçen hafta bir röportajında kendisini eleştirenlere sallamış, “Futboldan anlamıyorlar diye... Dünkü maçın kasedini otursun ve izlesin. F.Bahçe’nin en etkisiz ve en kötü oyuncusuydu. Brezilya Milli Takımı’nın sorumlusu da galiba futboldan anlamıyor. Çünkü onu kadroya almamış!
KOCAMAN AYIP
Her hafta Valbuena yazmaktan sıkıldım. Fark 6’ya çıkmış, bitime 6 dakika var. Aatif’ın yerine Valbuena oyuna giriyor. Bana göre ‘Kocaman’ ayıp.
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