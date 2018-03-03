Süper Lig'de 47 puan 25 averajla lider konumda bulunan Galatasaray, ligin 24. haftasında konuk olacağı Karaükspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek isteyecek. Başakşehir ile aynı puanda olan averaj farkı ile 1. sırada yer alan Galatasaray sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Karabükspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karabükspor - Galatasaray muhtemel 11'ler kimler? İşte Karabükspor - Galatasaray maçının tüm detayları...
KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. Karabükspor - Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceygun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerlerr olacak.
KARABÜKSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11
Karabükspor: Çağlar Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Murat Akın, Herve Kage, Hamidou Traore, Leandrinho, Ibanez, Ergin Keleş
Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Donk, Sofiane Feghouli, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
20. RANDEVU
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Karabük'te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon Karabük'te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.
Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük'te oynanması gereken karşılaşma İzmir'de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MARİANO VE FEGHOULİ CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.
MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.
Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
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