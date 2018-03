CÜNEYT HAYDAROĞLU: 7 GOLLÜ 'GERÇEK' SÜRPRİZ

Üzerine çok fazla konuşulacak, herhangi bir analiz yapılacak bir maç değildi tabii ki dün akşam oynanan... Spor Toto 1. Lig için gün sayan Karabük gibi zayıf bir takım karşısında deplasmanlarda sorun yaşasa da Galatasaray’ın kazanması zaten beklenen bir durumdu. Ancak daha ilk yarıdan skorun 6-0 olacağını da kimse tahmin etmemiştir.

Hem oyun hem de futbolcu kalitesi olarak rakibinin çok üstünde olan Sarı-Kırmızılılar, coşkusu ile maçı zaten ilk 20 dakikada 3 golle söküp aldı. Karabük’ün sol kanadını çaresiz bırakan Nagatomo ve Rodrigues’in performansları da farkın bir anda artmasında belirleyici oldu. Bafetimbi Gomis ise tam bir golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Güçlü fiziğinin yanı sıra korkunç bir son vuruş yeteneğine de sahip. Karabük filelerine gönderdiği her golde ayrı bir kalite vardı.

Tamam rakip çok zayıftı ancak Galatasaraylı oyuncular maçın hiçbir anında ciddiyeti elden bırakmadı. Hep daha fazlasını istedi, istediğini de aldı. Bu da Fatih Terim etkisinden başka bir şey değildi. Galatasaray hem 3 puanı hem de 2 saatliğine verdiği liderliği Başakşehir’den geri aldı. Başakşehir demişken... Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık’ın yarattığı o faul ve sonrasında gelen gol çok dikkat çekici ve düşündürücüydü. Son haftalarda Başakşehir lehine çalınan faullere, atılamayan oyuncularına ve de hakemlerin ılımlı yaklaşımlarına bakarsak şampiyonluk yarışının diğer takımlar için çok da kolay geçmeyeceği aşikâr... Hakem Mete Kalkavan’ın ise erken kopmuş böylesine bir maçta bile uyarmak yerine dört Galatasaraylı oyuncuya çat diye sarı kartlarını çıkarmasının yorumunu da sizlere bırakıyorum.

Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin’in maçtan önceki iddialı sözleriyle de yazımı bitiriyorum. “Takımda moraller yüksek. Galatasaray maçı ile yükselişe geçeceğiz. Primleri yükselttik, Galatasaray’a sürprizlerimiz olacak” demişti. Karabük’te ‘7’ numaralı formayı giyen Osman Çelik’in de aynı şekilde açıklaması vardı. Ne olursa olsun böyle sözlerden kaçınmaktan fayda var. Çünkü rakip Galatasaray olunca çok ağır ve de gerçek sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz!

MARİANO FARKI

Final paslarını ve ortalarını çok iyi yapıyor. En önemlisi bir sağ bek olmasına karşın oyun kurabiliyor. Belli ki, kesiği yediğinde çok dersler çıkarmış. Bundan sonra devamlı 11’de olmalı.

YOK ARTIK BELHANDA

7 gollü resitalde Feghouli’nin en azından asistleri var, peki Belhanda ne yaptı? Böyle bir maçta gol atıp asist yapmayacaksın da hangi maçta yapacaksın!

ERHAN TELLİ: ASLINDA ZOR MAÇTI

Skora bakıp aldanmayın sakın...

Bu kez farklı skorun oynanan oyuna göre aldatmaca olduğundan değil ama bu maçın öncesinin, aslında hiç de maç kadar kolay olmayışından.

Şampiyonluğa yürüyen takımlar için böyle maçlara kafa olarak hazırlanmak zordur aslında... Ligin zirvesindeki takımın oyuncuları, ligin dibindeki takımı küçümser ve iyi konsantre olamazlar genelde. Ligin dibindeki takımın oyuncuları ise böyle maçlara tam bir ‘kurtuluş maçı’ olarak bakarlar... Sürprizlere gebedir böyle maçlar. Büyük takımın hocasının en çok çekindiği maçlar da aslında bu tip maçlardır.

Buradan dönelim bir an için 1996-2000 yılları arasına... Galatasaray’ın üst üste 4 yıl şampiyon olup sonunda UEFA Kupasını kazandığı o müthiş yıllar... Fatih Terim’in takımı öyle bir futbol oynuyordu ki o yıllarda, Sarı-Kırmızılı taraftarlar her maça ‘Acaba bu hafta kaç gol atarız?’ diye gidiyordu. Oynadığı her maça, rakibinin kim olduğuna bakmadan ve en önemlisi de küçümsemeden, aynı ciddiyetle çıkardı o takım... Çünkü Fatih Terim’in takımı, oynadığı futboldan önce kendisi keyif alır, sonra da izleyene keyif verirdi. Dönelim bugüne... Aynı Fatih Terim ve aynı ciddiyet yine sahada yine.

Geçen hafta Bursaspor’a 5 gol atan takım, bu hafta Karabük deplasmanında 7 gol birden atıyor ve taraftarına böylesine keyif veriyorsa, önce kendileri de keyif alıyor demektir.

Bu maçın teknik ve taktik bir yorumu da olmaz bu noktadan sonra...

Sahada olan biten şeyin adı, şampiyonluğa oynayan bir takımın ayak sesleri ve en önemlisi de ciddiyetidir! Yazımı, maçı birlikte izlediğim 6 yaşındaki küçük oğlumun sorusuyla bitireyim: “Deplasman fobisini yendik mi baba?” Bu sorunun cevabını ben değil, Galatasaraylı oyuncular ilerleyen haftalardaki ciddiyetleri ile verecekler!

GOMİS’E YAKIŞIR

Gomis geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve attığı gollerle aldığı paranın hakkını sonuna kadar veren tam bir profesyonel... İki maçta attığı 7 gol müthiş... Galatasaray’ın şampiyonlukla süsleyeceği bir sezonda, gol krallığı ona çok yakışır.