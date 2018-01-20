Süper Lig'de verilen 24 günlük ara, dün Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte sona ermişti. Ligde ikinci devre heyecanı bugün de sürdü. Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPRO ARENA'DA... KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Gençlerbirliği, 60. dakikada Petar Skuletic'le 1-0 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına girilirken Uğur Çiftçi'yle bir gol daha bulan konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Gençlerbirliği, bu skorla ligde üç maç aranın ardından ilk kez galip geldi ve puanını 17'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor'un ise 3 puan hasreti 11 maça çıktı ve 9 puanda kaldı.

Karabükspor gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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