Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Burak Yılmaz'ın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki göstererek, "Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık" dedi.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibin attığı golden önce net bir faullerinin verilmediğini iddia etti. Kaybettikleri iki puana hakemin kararlarının neden olduğunu savunan Ünsal, "Hakemin marifeti sonucu geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Tüm Türkiye seyretsin, bir kere daha kararını versin. Hakemlerin nelere mal olduğunu Türkiye görsün. Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık. Aferin, helal olsun bu maçı yöneten hakeme." diye konuştu.

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