Karabükspor taraftarı forma satarak parayı kulübe bağışladı

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un bir taraftarı, daha önce takımda oynayan Akpala isimli futbolcudan aldığı ve 4 yıldır evinde sakladığı formasını sosyal medya üzerinden satarak gelirini kulübe bağışladı.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 48 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, sportif başarısızlığın yanı sıra yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması ve bu kararın hemen ardından istifa etmesi, 13 Kasım'daki olağanüstü genel kurulun çoğunluk sağlanamadığı için önce 20 Kasım'a, yine katılım olmadığı için 4 Aralık'a ertelenmesi Kardemir Karabükspor'u daha da sıkıntılı bir döneme sürekledi.

Uzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığı için sözleşmeleri gereği birçok yabancı oyuncunun da serbest kalacağı iddiaları üzerine Kardemir Karabükspor'un taraftarı Bülent Çağlayan, 2014-2015 sezonu 13. haftasında Karabük'te oynanan ve 3-2 yendikleri Bursaspor maçı sonunda sahaya inerek Nijeryalı Joseph Akpala'dan aldığı 25 numaralı formayı sosyal medya üzerinden sattı ve elde ettiği 100 liranın kulübün hesabına yatırılmasını sağladı.

"O ARKADAŞ 100 LİRAYI KULÜBÜN HESABINA YATIRDI"

Çağlayan yaptığı açıklamada, uzun süredir takımın bir taraftarı olduğunu ve her maçın ardından hazırladığı ve sosyal medyadan yayınladığı kısa filmlerle takımına destek verdiğini söyledi.

Takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Çağlayan, "Takımıma ne yapabilirim diye çok düşündüm ve elimden tek bir şey geldi. Elimdeki formayı satarak kulübe bağış yaptırabilirim diye düşündüm. Sonra sosyal medya hesabımdan formayı satılığa çıkarttım ve almak isteyenin ücretini kulübün hesabına yatırmasını istedim. Bir taraftar da 'Ben formayı almak istiyorum, 100 liram var.' dedi. Ben de onayladım. O arkadaş 100 lirayı kulübün hesabına yatırdığına dair banka dekontunu bana gönderdi. Ben de şimdi kargoyla formayı gönderiyorum." diye konuştu.

"BORÇ ÖDENİR, BİR BABAYİĞİT TAKIMA SAHİP ÇIKSIN"

Kulübe taraftarlar olarak sahip çıkmak istediklerini anlatan Çağlayan, "Bu konuda eleştiriler de aldım. 'Senin 100 liran bu kulübü kurtarmaz.' diye. Biz de biliyoruz kurtarmayacağını ama niyetimizi belli ettik. Kulüp başkanlığına aday olanlara da sahip çıkacağız. Borç ödenir, bir babayiğit takıma sahip çıksın." sözlerine yer verdi.

Sattığı formayı çok sevdiğini aktaran Çağlayan, şöyle devam etti:

"Formayı saklıyordum. Giymeye bile kıyamıyordum ama hiçbir şey Karabükspor'dan daha önemli değil. Formalar alınır verilir, parayla da alırım kulübe detsek vermek için. Bu forma benim için değerliydi ama Karabükspor'u ayakta tutabilmek için böyle bir şeye kalkıştım. İnşallah büyüklerimizde benim bu davranışımı örnek alıp takıma sahip çıkarlar. Çıkmaları gerekir. Bizim Karabükspor'dan başka hiçbir şeyimiz yok."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Kardemir Karabükspor İdari İşler Direktörü Nurhan Barışkan da zor süreçten geçen kulübe, 7'den 70'e herkesin sahip çıkmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Taraftarın bir farkındalık oluşturmak adına güzel bir adım attığını belirten Barışkan, "Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Desteğin türü ya da miktarı önemli değil. Önemli olan destek olmak. Taraftarımız bir kıvılcım oluşturmak adına kendine göre bir adım atmıştır. Teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.