Erkan Sözeri ''Yönetimden affımı isteyeceğim''

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile görüşerek affını isteyeceğini bildirdi. Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kötü başladıklarını ve goller yediklerini söyledi.
İlk yarının kendileri açısından çok talihsiz geçtiğini ifade eden Sözeri, "Hiç beklemediğimiz kadar kötü oynayıp kötü goller yedik. Yapacak bir şey yok, bu kadar kötü oynamayı beklemiyorduk. Ama devre arasında yaptığımız hamleler biraz olsun takımın kendine gelmesini sağladı, bir reaksiyon verdik. Devre arası hem hamleler yaptık hem oyuncularımızla konuştuk. Futbolda mağlubiyet vardır ama ilk yarıdaki gibi kötü oynayarak değil, kötü mücadele ederek değil. İkinci yarıdaki gibi kimlikli, karakterli oynayarak mağlubiyetler geçerli olmuştur. Futbolculara 'Belki bu maçtan sonra her şey olabilir ama kafanızı yerden kaldırın çıkın elinizden gelenin en iyisini yapın, mağlubiyet halinde bir şeyde benim hakkım helaldir.' dedim. Sağ olsunlar onlar maçı çevirmek için iyi futbol oynadılar, her şeyi yaptılar." dedi.
''MAÇTAN ÖNCE ANKET YAPILIYOR''
Lige iyi başladıklarını ve ilk 3 maçta 5 puan topladıklarını ifade eden Sözeri, "Peşinden Beşiktaş mağlubiyeti, ardından Akhisarspor'a çok talihsiz bir mağlubiyet. Bu maça böyle bir ruh haliyle çıktık. Anket yapılıyor, 'Ahmet hoca mı gelsin, Mehmet hoca mı gelsin bu maçtan sonra' diye. Yani benim oyuncum, yönetim böyle anketlerle maça çıkıyor. Biz bu ligde yeni olabiliriz. İyi başladık, iyi de götürmeyi hedefliyorduk ama bazen sonuçlar kötü olunca sonuçlara odaklı oluyor bu iş." şeklinde görüş belirtti.
Kendisini takımın başına getirdikleri için başkan Tankut ve yöneticilere teşekkür eden Sözeri, "Bu konuyu başkanımızla paylaşacağım. Çünkü hem Kardemir Karabükspor'a hem de Hikmet Ferudun Tankut başkanımız ve yöneticilerimize daha fazla zarar vermek istemiyorum. Affımı isteyeceğim. Hikmet Ferudun başkanın yeri bende ayrıdır, o da bana olumlu şekilde cevap verecektir, affımı istememden dolayı. Bundan sonra devam etmek bence yarar değil zarar getirir, diye düşünüyorum. O yüzden bu istifa konusunu başkanımızla görüşeceğiz, büyük ihtimalle öyle olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- karabükspor
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