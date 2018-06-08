İzmir'de yaşayan ve ameliyat şansının olmadığı, ilaç tedavisi uygulanacağı söylenen karaciğer kanseri 26 yaşındaki Canan Aydın, umutsuzluğa kapılmadı. Karaciğerine giren damarın üzerindeki kitleler temizlenip ardından damarlar yeniden yapılarak, genç kadının kendi karaciğeri kendisine yeniden nakledildi.

4. EVRE KARACİĞER KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İHA'nın haberine göre; karın ağrısıyla doktora başvuran 26 yaşındaki Canan Aydın, yapılan değerlendirmelerde karaciğerinde tümör olduğunu öğrendi. 4. evre karaciğer kanseri olan Aydın’a, ameliyat şansının olmadığı, kitlenin karaciğere giden ana damarı sardığı, sadece ilaç tedavisi uygulanabileceği söylendi. İlaç tedavisi boyunca oldukça zor ve yorgun günler geçiren Canan Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda ilaç tedavilerinin, karaciğer hastalıklarında başarılı olmadığını öğrendi. İnternet üzerinden Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaşan genç kız, doktorla görüştü. Yapılan tetkikler sonucunda kardiyoloji, karaciğer nakli, radyoloji, anestezi, göğüs hastalıklarından oluşan bir ekiple Aydın’ın karaciğeri adeta kendine yeniden nakledildi. İstanbul’da 8 saat süren oldukça zorlu ve başarılı geçen ameliyatın ardından Canan Aydın, 6 günün sonunda taburcu edildi ve İzmir’deki evine döndü.

"HAYATLARI İÇİN MÜCADELE EDERKEN YILMAMALARINI İSTİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Canan Aydın, “Hazımsızlık şikayetiyle doktora başvurdum. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda tanı konulamadı ve başka bir hastaneye yönlendirildim. Orada da ameliyat yapılamayacağı belirtilip ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Uygulanan ilaç tedavisinden sonuç alamayınca, araştırma içerisine girip Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştım. Ameliyatımı İstanbul’da başarılı bir şekilde gerçekleştirip çok kısa sürede beni İzmir'e, evime gönderdi. Şu an mutluyum, huzurluyum, bisikletime binip hayatıma devam ediyorum. Benimle aynı kaderi paylaşan insanların yeni tedavi yöntemlerini denemeye açık olmalarını ve hayatları için mücadele ederken yılmamalarını istiyorum” diye konuştu.

"ADETA HASTANIN KENDİ KARACİĞERİNİ KENDİNE NAKLETTİK"

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ünal Aydın, "Ameliyat sırasında, kapsamlı bir çalışmayla tüm ekiplerin hazır olduğu bir ortamda Canan Aydın'ın karaciğerine giren damarın üzerindeki kitleler temizlendi. Daha sonra damarlar yeniden yapılarak adeta hastanın kendi karaciğerini kendisine naklettik. Hastaya kan verme ihtiyacı duymadan, ek müdahale gerekmeden ameliyatı yapabilmemiz hastaya avantaj sağlıyor. Bu tür hastaların yoğun bakım süreçleri haftalar sürmekteyken, hastamız 6 gün gibi kısa bir sürede taburcu edilerek İzmir'e döndü” dedi.

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