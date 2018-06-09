HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’de karın ağrısıyla doktora başvuran 26 yaşındaki Canan Aydın, yapılan değerlendirmelerde karaciğerinde tümör olduğunu öğrendi. 4. evre karaciğer kanseri olan Aydın’a, ameliyat şansının olmadığı, kitlenin karaciğere giden ana damarı sardığı, sadece ilaç tedavisi uygulanabileceği söylendi. İlaç tedavisi boyunca oldukça zor ve yorgun günler geçiren Canan Aydın, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda ilaç tedavilerinin, karaciğer hastalıklarında başarılı olmadığını öğrendi. İnternet üzerinden Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaşan genç kız, doktorla görüştü. Yapılan tetkikler sonucunda kardiyoloji, karaciğer nakli, radyoloji, anestezi, göğüs hastalıklarından oluşan bir ekiple Aydın’ın karaciğeri adeta kendine yeniden nakledildi. İstanbul’da 8 saat süren oldukça zorlu ve başarılı geçen ameliyatın ardından Canan Aydın, 6 günün sonunda taburcu edildi ve İzmir’deki evine döndü.

EVİME GÖNDERDİ

Canan Aydın, “Ameliyatım İstanbul’da başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, İzmir’e, evime döndüm. Bisikletime binip hayatıma devam ediyorum. Benimle aynı kaderi paylaşan insanların yeni tedavi yöntemlerini denemeye açık olmalarını ve hayatları için mücadele ederken yılmamalarını istiyorum” dedi.

"Canan Aydın, Babası Hüseyin Aydın, ablası ve Prof. Dr. Ünal Aydın ile fotoğraf çektirdi. "

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER