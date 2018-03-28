A Milli Takım, hazırlık maçında Podgorica Stadı'nda Karadağ ile karşı karşıya geldi... Maça hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asisti, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 12 dakika sonra bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun asistini Okay Yokuşlu gole çevirdi ve Podgorica'da farkı 2'ye çıkardık. İlk yarı tam bu skorla bitecekken bu kez rakip Karadağ'da Mirko Ivanic sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik sonuçla gitti. 87. dakikada Stefan Mugosa maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 2-2.

Cengiz Ünder'e açtığı şık ortayla ilk golün hazırlayıcısı olan Hasan Ali Kaldırım, maç sonrasında açıklamalar yaptı. İyi bir hazırlık maçını geride bıraktıklarını ifade eden Hasan Ali şunları söyledi:



“2-0 öne geçtik. Normalde maçı bitirmemiz gerekiyordu, devreye girmeden gol yedik. İkinci devre ritmimizi kaybettik. Rakip de baskı kurmaya çalıştı. Son dakikada gelen golle berabere kaldık. İyi bir hazırlık maçıydı. Kazanarak bitimek istiyorduk, olmadı. Özellikle ilk devre iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geleceğe ümitle bakabileceğimizi düşünüyorum, genç ve istekli bir kadro var. Biraz tecrübe kazandıktan sonra iyi maçlar çıkaracağımızı ve turnuvalara iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum.”





Karadağ - Türkiye













Karadağ - Türkiye