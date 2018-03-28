A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum." dedi.
Maçın ardından Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Lucescu, mücadeleye iyi başladıklarını ve 2-0 öne geçtiklerini ifade ederek, Karadağ'ın özellikle duran toplarda kendilerine sorun yarattığını kaydetti.
Lucescu, ay-yıldızlı ekipteki birçok oyuncunun henüz çok genç olduğunu belirterek, "Oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarımızda konuştuğumuz konuları arkadaşlarımız sahaya iyi yansıttı. İlk yarı 40 dakika kadar oyunun tamamen hakimiydik. Benim açımdan bu olumlu." diye konuştu.
Serdar Aziz ve Gökhan Gönül'ün eksikliğini hissettiklerini belirten Lucescu, "Ama diğer arkadaşlar için mutluyum. Bugün Ömer Bayram da oyuna girdi. Yavaş yavaş diğer isimler de milli takımdaki tecrübelerini artırıyor. Genel olarak oyuncu grubumuzu pek değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ama yine söylüyorum, eski arkadaşlarımızı da hiçbir şekilde bırakmış değiliz. Onların sağlık ve form durumları doğrultusunda onları da alacağız." ifadelerini kullandı.
Lucescu, iyi bir ekibe karşı, güzel bir maç çıkardıklarını vurgulayarak "Rakip bizden daha tecrübeli, çünkü uzun zamandır beraber oynayan bir ekip. Biz ise daha yeni bir grubuz. Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın hazırlık durumunu değerlendiren Lucescu, "Bizim bir oyun sistemimiz var artık. İlk yarı bir hata yaptık ama onun dışında ilk 40 dakika şut görmedik kalemizde. Mevcut oyun sistemimizi geliştireceğiz. Önemli olan oyunculara eksik olan güveni aşılamam." şeklinde konuştu.
Savunmanın ortasında tecrübesinden dolayı Mehmet Topal'ı tercih ettiğini belirten Lucescu, "Sadece sonuç almak isteseydim, oyuncu değiştirmeden de oyunu bitirebilirdim." dedi.
Lucescu, Karadağ'ın 2-0 geriden gelmesi hakkındaki bir soruya ise "Bu takımın performansını gayet iyi biliyordum. Oyuncularımı da uyardım bu konuda. Oyunu sonuna kadar bırakmadıklarını söyledim ve dediğim gibi de oldu. İlk gol ilk yarının sonunda, ikinci gol de ikinci yarının sonunda geldi. Aynı zamanda ikinci yarıda en iyi ekiple oynadılar. Biz ise birçok genç oyuncumuzu oyuna soktuk." yanıtını verdi.
Okay Yokuşlu'nun sakatlık nedeniyle oyundan çıktığını söyleyen Lucescu, sakatlanmasının Okay'ın kendi hatası olduğunu, bandaj yapması gerektiğini ancak yapmadığını aktardı.
Lucescu, basın toplantısının sonunda 2018 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yükselen Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı da tebrik etti.
LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 8. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 8. maçına Karadağ karşısında çıktı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 8 maçta iki galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, iki kez de eşitliği bozamadı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.
Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi. Geçen hafta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden Milli Takım son maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
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